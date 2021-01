Controlli stretti sull'autotrasporto: la Polizia Stradale stacca 29 sanzioni ai camion

L’attenzione della Polizia di Stato è stata quella delle verifiche sul rispetto della normativa afferente i tempi di guida e di riposo in materia di autotrasporto, e al controllo capillare della regolarità nell’uso dei cronotachigrafi

Serie di controlli sull’autotrasporto in provincia di Ravenna ad opera della Polizia Stradale. Il servizio straordinario “Controllo di legalità”, pianificato dal Servizio Polizia Stradale e dal Compartimento Polizia Stradale di Bologna, ha visto coinvolte 12 pattuglie della Polizia Stradale della Sezione di Ravenna, di Forlì e Rimini, unitamente alle volanti della Questura di Ravenna, al Reparto Cinofili e al Reparto Volo di Bologna.

L’attività si è svolta con l’attivazione di due posti di controllo. Il primo sulla Statale 309 Romea, fortemente interessata dal transito di veicoli pesanti. Il secondo posto di controllo, invece, è stato realizzato sulla Autostrada A 14 dir. La finalità dei posti di controllo è stata quella di reprimere tutte le illiceità ed irregolarità in tema di autotrasporto.

In particolare, l’attenzione della Polizia di Stato è stata quella delle verifiche sul rispetto della normativa afferente i tempi di guida e di riposo in materia di autotrasporto, e al controllo capillare della regolarità nell’uso dei cronotachigrafi analogici o digitali. Spesso, infatti, il mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, oltre a costituire una palese violazione del principio di concorrenza leale tra le aziende, costituisce una delle principali cause di incidente stradale che coinvolge i mezzi pesanti.

Le operazioni hanno anche interessato le verifiche documentali (controllo dei dischi con diagramma e delle stampe giornaliere), il controllo della carta del conducente, la validità ed integrità dei cronotrachigrafi analogici e digitali e, pertanto, alla mancanza di alterazione degli strumenti cronotachigrafici. In contemporanea, equipaggi di polizia giudiziaria della Polstrada di Ravenna e Forlì hanno effettuato controlli antiriciclaggio, attraverso l’analisi di tutti i telai dei mezzi pesanti sottoposti a verifica.

Durante le operazioni sono stati controllati 137 veicoli e sono state irrogate 29 sanzioni, di cui 25 connesse al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo. La Polizia Stradale continuerà ed intensificherà, nel corso del 2021, i controlli sull’autotrasporto e, in particolare, quelli finalizzati al rispetto dei tempi di guida e di riposo.