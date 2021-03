Controlli sui bar contro il Covid: uno aveva 10 clienti al tavolo, in un altro un ubriaco fugge in auto

La polizia locale ha stilato 11 verbali da 400 euro e imposto la chiusura per 5 giorni ad un bar. E' l'esito dei controlli avvenuti in città domenica pomeriggio. Nelle rete dei controlli sui pubblici esercizi è finito anche un uomo sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. All'atto del controllo in un bar di Mezzano, infatti, gli agenti hanno notato una persona in manifesta ubriachezza che ha rifiutato di farsi identificare e si è data alla fuga a bordo di un'autovettura. La pattuglia lo ha inseguito e controllato con l'etilometro. Avendo un tasso di 0.78 è stato multato per guida in stato d'ebbrezza e fuga.

In un altro bar, invece, in via Romea a Ravenna la pattuglia della Polizia Locale ha trovato intorno alle 18.20 circa 10 persone che stavano consumando nel gazebo di pertinenza del pubblico esercizio, quindi in violazione della norma anti-Covid che vieta la consumazione sul posto. Si è proceduto all'identificazione di tutti i presenti per la multa, mentre per il bar si procederà alla chiusura per 5 giorni.