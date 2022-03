Controlli a tappeto nei Giardini Speyer: tra le 24 violazioni anche una sanzione per detenzione di droga

Dai primi di febbraio a oggi la Polizia Locale di Ravenna ha organizzato una serie di controlli mirati nella zona dei Giardini Speyer, al fine di contrastare il degrado e reprimere eventuali condotte illecite. Più in particolare, i servizi predisposti sono stati sei, con un impegno di cinque agenti e un coordinatore per ogni turno che hanno prodotto un significativo numero di provvedimenti.

Nel complesso gli interventi hanno consentito di identificare 60 persone, di cui 47 straniere, e di accertare 24 violazioni. Di queste, 13 riguardavano il consumo di bevande alcoliche in area non consentita; 2 riguardavano atti contrari alla pubblica decenza, con la contestuale emissione dell’ordine di allontanamento nei confronti dei trasgressori; 2 violazioni per il mancato possesso della mascherina antiCovid; un verbale è stato elevato per ubriachezza manifesta; una sanzione per detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti, con segnalazione alla Prefettura, e contestuale applicazione del Regolamento di Polizia Urbana; una sanzione ha poi riguardato il trasporto di più persone sul monopattino, mentre un verbale è stato elevato per abbandono di rifiuti. I controlli proseguiranno nelle prossime settimane.