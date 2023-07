Controlli sul trasporto pesante: multa 'salata' e ritiro della patente per un camionista

L’ufficio Strumentazione tecnica e controllo trasporto pesante della Polizia locale di Ravenna ha svolto, nelle prime ore del mattino, alcuni controlli sui mezzi pesanti. In particolare i controlli sono stati effettuati sulla strada statale 16, all’altezza della località di Mirabilandia, e sulla via Ravegnana, all’altezza di Ghibullo, dove erano stati segnalati transiti vietati di mezzi pesanti. I mezzi controllati sono stati 11 e per 2 di questi sono state rilevate e sanzionate irregolarità alla guida.

La prima violazione, pari a 480.47 euro, immediatamente pagata dal trasgressore, è stata accertata a carico di un conducente spagnolo, 51 enne, fermato sulla statle 16 e sanzionato per non avere rispettato le ore di riposo giornaliero e il superamento di ore di guida giornaliero. La seconda, accertata a Ghibullo, è stata commessa dal conducente di un autocarro, un 61 enne, il quale aveva omesso l’inserimento della tessera cronotachigrafica per 3 volte nei 28 giorni controllati. La violazione, accertata con l’utilizzo del police controller, ha fatto scattare, oltre alla sanzione amministrativa di 2863.30 euro, la decurtazione di punti 10 dalla patente ed il ritiro del titolo di guida ai fini della sospensione.