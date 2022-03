Controllo dei Green pass, i volontari dell'associazione lughese a supporto del Comune

La giunta del Comune di Lugo ha dato il via libera alla delibera proposta dall’assessora Veronica Valmori per la stipula di una convenzione con l’organizzazione di volontariato A.A.R.I.C.B., attiva da quarantasei anni nelle attività di protezione civile. L’organizzazione dispone di 36 volontari, con varie competenze, tutti regolarmente iscritti nell’apposito database regionale. All’associazione verrà corrisposta una cifra massima annuale di 4500 euro per il riconoscimento delle spese sostenute e documentate al Comune.

I volontari dell'associazione stanno svolgendo in questi giorni l’attività di controllo della certificazione verde (“green pass”) alla cittadinanza che si reca negli uffici Urp del Comune e negli altri uffici aperti al pubblico. Da parte dell’assessora Veronica Valmori è arrivato un “ringraziamento ai volontari perché la loro presenza si è subito rivelata preziosa per gestire in modo ordinato l’afflusso e permettere al personale degli uffici di concentrarsi sulle richieste dei cittadini".