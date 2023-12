Panico sul raccordo autostradale: pensionato percorre tre chilometri in contromano

In contromano lungo la superstrada Ferrara-mare per tre chilometri. Poteva trasformarsi in tragedia la disattenzione di un 83enne di Ravenna, che questa mattina ha imboccato il raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi nella direzione sbagliata percorrendo tre chilometri pericolosissimi.

Il fatto è stato prontamente segnalato da alcuni testimoni ai carabinieri di Comacchio, che si sono prodigati per intercettare l’utilitaria che stava percorrendo la superstrada in direzione mare, ma sulla corsia opposta. L’auto è stata poi intercettata e fermata al km 44,500, prima che provocasse un incidente. Alla guida i militari dell’Arma hanno trovato il pensionato ravennate, che si è dimostrato sin da subito dispiaciuto per l’accaduto, ammettendo di aver imboccato l’arteria contromano a Comacchio.

All’uomo è stata quindi ritirata la patente per la successiva revisione, inoltre gli è stata comminata una multa. Sul posto è poi giunto il figlio per riportarlo a casa.