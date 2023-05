Inclusione scolastica e partecipazione: un incontro in memoria del pedagogista Andrea Canevaro

A un anno dalla scomparsa, Ravenna ricorda la figura del pedagogista Andrea Canevaro, scomparso un anno fa, con un convegno incentrato sull'inclusione scolastica e la partecipazione democratica, in programma sabato 27 maggio. L'iniziativa, dal titolo “Insieme si può. Radici e ali verso il progetto di vita e la progettazione universale” è promossa dagli assessorati all’Infanzia e alla Scuola del Comune.

Il seminario prevede una pluralità di contributi, per dare evidenza sia allo spessore culturale e universale di Canevaro, sia alle esperienze di inclusione nel territorio ravennate. Tra gli interventi ci sarà quello di Elena Malaguti, che, nell’Università di Bologna, con la cattedra di Didattica e Pedagogia speciale, ha raccolto l’eredità e le prospettive evolutive del pensiero di Andrea Canevaro.

Canevaro, maestro della pedagogia speciale, padre dell’inclusione scolastica in Italia e faro anche a livello internazionale di una idea democratica di educazione contro ogni forma di esclusione, ha lasciato un patrimonio di idee e principi, che hanno un valore universale e che hanno contribuito a mettere in moto un processo storico e culturale di innovazione educativa, la cui dinamica non si è mai fermata dagli anni ‘70 ad oggi. Per la partecipazione al seminario è possibile iscriversi online tramite il link https://forms.gle/knoXDUAnbzgmxF6C9