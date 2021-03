Convocata l'assemblea online dei soci di Fiab Ravenna

È convocata l’Assemblea Ordinaria di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) Ravenna per le ore 20.30 del 25 marzo 2021, e a seguire l’Assemblea Straordinaria, necessaria visto che l'associazione si trasformerà in Aps e andrà a confluire negli Enti del Terzo Settore. Quest’anno, per le restrizioni della pandemia, l'assemblea si terrà in modalità telematica.

L’assemblea sarà aperta dalla relazione annuale del Presidente Andrea Navacchia che illustrerà l’attività svolta nell’arco di questo anno, oggettivamente difficile da gestire. Durante l'anno "abbiamo cercato di non perdere il contatto con i nostri soci e di agire costantemente nel raggiungimento delle nostre finalità. L’andamento del tesseramento non ha subito flessioni, e abbiamo confermato anche per il 2020 il trend in crescita del numero dei soci, nonostante la pandemia che ha notevolmente ridotto le possibilità di fare attività. Il profilo dei nostri soci è in linea con FIAB Italia, con una presenza di genere suddivisa tra 45% di donne e 55% di uomini. I rinnovi sono stati pari al 69%, il 13% dei soci 2019 non ha rinnovato l’iscrizione mentre i nuovi soci sono stati il 18%, e c’è stato un certo maggiore interesse da parte dei giovani".