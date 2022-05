Cooking quiz, l'alberghiero di Cervia ottiene il sesto posto nella finale nazionale

Si è conclusa venerdì, la sesta edizione del Cooking Quiz Digital, il progetto didattico dedicato agli studenti degli Istituti Alberghieri d’Italia. Dopo un tour “digitale” che ha raggiunto 105 Istituti Alberghieri coinvolgendo oltre 26.000 studenti, giovedì e venerdì le classi finaliste degli indirizzi “enogastronomia”, “sala-vendita” e “arte bianca - pasticceria” si sono battute per ottenere l’ambito titolo di campione nazionale.

In finale per la provincia di Ravenna l’IPSEOA “Tonino Guerra” di Cervia che con la 4^G sala-vendita ha ottenuto un ottimo 6^ posto in classifica. Entusiasmanti i risultati anche per la 4^C cucina. Grande soddisfazione per il corpo docente e per gli studenti che hanno dimostrato preparazione e tantissimo impegno in tutti gli appuntamenti con il contest.