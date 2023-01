Un bel gesto da parte della Coop: donati 200 libri alle scuole faentine

Il Consiglio di zona Soci Faenza-Russi di Coop Alleanza 3.0 ha donato ai quattro istituti comprensivi di Faenza circa 200 libri. In coerenza con la data in cui ricorre la Giornata Internazionale di Commemorazione in Memoria delle Vittime dell'Olocausto, una parte dei volumi è inerente a questo tema ed è stata raccolta con grande generosità dai soci Coop durante “Memorie”: la campagna di Coop Alleanza 3.0 in cui è stato possibile da parte di soci e consumatori donare volumi alle scuole, biblioteche e istituzioni individuate sul territorio, per costruire “biblioteche della memoria”. Una seconda parte dei testi consta di volumi di narrativa dal mondo, alcuni dei quali in doppia lingua, alla cui edizione Coop ha contribuito. Il Consiglio di zona Soci Faenza-Russi di Coop Alleanza 3.0 ringrazia "tutti gli istituti e le responsabili delle biblioteche delle scuole secondarie per la collaborazione e per l’entusiasmo dimostrato e le dirigenti con cui abbiamo iniziato a costruire una più stretta collaborazione, che gioverà a tutto il territorio".