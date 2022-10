I punti della spesa per pagare le bollette di luce e gas: l'iniziativa dei supermercati

I punti del supermercato ora si possono usare anche per pagare la bolletta di luce e gas: dal 15 novembre i soci di Coop Alleanza 3.0 potranno usare i punti accumulati scontandoli dalle bollette di di Accendi luce & gas Coop. L'iniziativa, che andrà avanti fino al 31 gennaio, rientra nel programma Valori che ci uniscono, ideato a luglio per sostenere le famiglie in questo momento di difficoltà.

I soci che hanno un contratto luce e o gas con Coop potranno quindi convertire i punti in sconti: 25 euro di sconto per 950 punti spesa. In più i soci che diventeranno nuovi clienti di Accendi luce & gas Coop riceveranno 80 euro in buoni spesa per contratto "DualFuel" (ovvero luce + gas) e 40 euro per contratto "MonoFuel". Secondo le stime di Coop, i benefici per le famiglie saranno di un milione e mezzo di euro.

L'ìniziativa, secondo il presidente di Coop Alleanza 3.0 Mario Cifiello, "avrà un impatto tangibile sulla bolletta delle famiglie. Siamo convinti che, in questo modo, 'i valori che ci uniscono' si traducono in azioni concrete di supporto dove più serve, che è esattamente la ragione per cui esistono le cooperative di consumatori".