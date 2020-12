Cooperatori in lutto per la scomparsa di Demauro Giovanardi

Il movimento cooperativo di Legacoop Romagna è in lutto per la scomparsa di Demauro Giovanardi, per 35 anni direttore della Cooperativa Agricola Braccianti di Conselice. Giovanardi è unanimemente ricordato per la preparazione tecnica, l’umanità e la capacità di rapportarsi con i soci, a tutti i livelli. Aveva dedicato la vita alla cooperativa, in cui era entrato giovanissimo negli anni Sessanta per poi diventarne direttore in una lunga stagione di sviluppo.

Come tecnico fu pioniere di numerose innovazioni, che riuscì sempre a portare avanti con energia e determinazione. Le scelte strategiche che assunse hanno precorso i tempi, aprendo nuovi orizzonti in termini di sostenibilità ambientale e sviluppo economico: i drenaggi di oltre duemila ettari di terra, lo sviluppo dell’agriturismo, le rinaturalizzazioni, lo sviluppo delle colture frutticole e orticole sono solo alcuni dei suoi lasciti professionali. Come dirigente fu tra gli artefici dello sviluppo non solo della sua impresa di riferimento, ma di tutto il movimento cooperativo, rivestendo il ruolo di presidente di Conase, Comacar, Cor e Sopred, nonché impegnandosi come consigliere di amministrazione in numerose organizzazioni.

"Verrà ricordato tra i protagonisti della trasformazione della cooperazione agricola italiana in una forza in grado di competere in Europa e nel mondo - il ricordo di Legacoop Romagna - Salutiamo un uomo di grande serietà e di solidissimi valori, un vero cooperatore. Alla moglie Bruna e ai figli Juri, Jessica e Jenny giungano le più sentite condoglianze di tutto il movimento cooperativo".