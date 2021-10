Cooperazione internazionale, anche un'associazione ravennate all'incontro con Elly Schlein

Si è svolto lunedì attraverso una piattaforma online attivata dalla regione Emilia-Romagna l'incontro ufficiale della presentazione della bozza del documento di programmazione della Cooperazione Internazionale in presenza di Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna. Presente all'incontro anche il presidente dell'associazione di volontariato ravennate Il Terzo Mondo, Charles Tchameni Tchienga.

Durante il suo intervento, Elly Schlein ha ringraziato e incoraggiato tutti i partecipanti rassicurandoli della massima volontà e impegno della regione Emilia-Romagna nel continuare a coinvolgere tutti i partecipanti al tavolo della cooperazione internazionale rispetto alle modalità e i metodi di lavoro rendendoli protagonisti delle loro iniziative.

Portando il suo contributo, il presidente Charles Tchameni Tchienga ha ringraziato la Regione per aver di nuovo confermato il Camerun per i prossimi 3 anni nel tavolo strategico della cooperazione internazionale. Tchienga ha espresso anche "la speranza che l'asse di coprogettazione formata da Il Terzo Mondo, Comune di Ravenna e Comunità Romagna possa continuare a funzionare ed essere proficua con la vincita di bandi da realizzare in loco assieme; dato che il Camerun sta attraversando un periodo di particolare difficoltà ha proprio bisogno di progetti di cooperazione per stare il più possibile vicino alle popolazioni".