Coperte e scarpine in biblioteca: arrivano i doni per i bimbi prematuri

Copertine, scarpine, doudou e cuffiette per i bambini prematuri degli ospedali di Ravenna, Rimini e Macerata. Tutte contenute in una grande cesta che è stata consegnata all'Associazione Cuore di Maglia di Ravenna. È stato un momento all'insegna della solidarietà e della morbidezza quello che si è svolto ieri nella biblioteca Trisi di Lugo. Protagonisti: l'associazione Mondo Rosa, i lavoratori della Coop di Lugo e, ovviamente, il personale della biblioteca.

La consegna è avvenuta in occasione dell'ultimo incontro del corso di Mondo Rosa dal titolo “Coccole in dono”. Negli spazi della biblioteca, in sala Codazzi, l'associazione ha infatti organizzato tre corsi che si sono svolti da metà novembre per imparare il lavoro all'uncinetto, la capacità di confezionare regali con materiali semplici e l'arte del lavoro a maglia per realizzare coperte e altro per i bimbi prematuri. La lana è stata messa a disposizione grazie alla generosità del personale della Coop di Lugo che da due anni raccoglie fondi per destinarli in beneficenza in occasione delle festività natalizie.

Presenti per la consegna dei doni la presidente di Mondo Rosa Daniela Marinelli, Annarita Tasselli della biblioteca Trisi, le volontarie dell'associazione Lia, Marisa, Esterina e Giovanna e il caporeparto casse Coop Luca Camporesi.