Coperte e plaid per dare conforto ai quattrozampe del canile: il bel gesto dell'associazione ravennate

"Anche questo inverno l'associazione ravennate Cuore e Territorio si dimostra sensibile alle difficoltà che il freddo provoca agli animali in attesa di adozione", lo riferisce il presidente dell'associazione, Giovanni Morgese. Così, per sostenere il canile di Bizzuno, i delegati Marcello Iervolino e Anna Redavid, a conclusione di una raccolta avviata tra i soci, hanno portato il materiale per garantire una serena permanenza nel canile degli amici a 4 zampe. A ricevere la donazione di coperte e plaid per il canile comprensoriale di Lugo, Daniele Gentilini e la volontaria Antea Grilli. Sensibilmente compiaciuti, dato che la loro richiesta pubblica di aiuto non è passata in sordina, hanno rivolto ai delegati un sentito ringraziamento.