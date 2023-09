Due ravennati in mezzo al terremoto in Marocco: "Un intero palazzo è crollato davanti ai nostri occhi"

Pensavano di trascorrere una vacanza rilassante, invece si sono ritrovati in un incubo dal quale sembrava impossibile uscire. Valentina Caselli e Thomas Paterniani Bernardini, 37 anni lei e 43 lui, sono una coppia di ravennati che venerdì notte, durante il terribile terremoto che ha colpito il Marocco - nel quale hanno perso la vita almeno 2600 persone -, si trovava proprio nella Medina di Marrakech, a pochi passi dalla storica moschea divenuta celebre in questi giorni per i tantissimi video diffusi sui social in cui si vede il minareto ondeggiare a causa della scossa.

Il minareto fotografato poche ore prima del terremoto



"Eravamo già a letto nel nostro riad proprio dentro la Medina. Io dormivo, Thomas era ancora sveglio - racconta Valentina - Abbiamo iniziato a sentire il letto traballare, prima piano, poi sempre più forte. Siamo balzati in piedi e siamo corsi sotto lo stipite della porta della camera. Quando ha smesso, ci siamo rivestiti e siamo usciti fuori per capire cosa fare. Ho visto che nel muro di fronte a noi c'era una crepa molto grossa, quindi abbiamo deciso di spostarci e siamo corsi verso una piazzetta poco distante, che si è riempita di gente, turisti e residenti. Abbiamo visto scene apocalittiche: gente che correva da tutte le parti, turisti con le valigie che scappavano per le strade, motori con anche tre persone a bordo, caos ovunque. Abbiamo visto le mura storiche crollate, gente in strada con cuscini e coperte, un ferito passare con la testa insanguinata. Abbiamo anche assistito a un incidente in diretta, non esistevano più precedenze o codici della strada. Poi abbiamo iniziato a leggere dei morti, dei feriti: lì ci siamo resi conto di quello che stava succedendo. Quando ho visto che era di magnitudo 6.8 non ci potevo credere. Ho subito scritto ai nostri parenti per rassicurarli. Alle 4 siamo rientrati nel riad, sembrava sicuro, e siamo rimasti lì fino alle 7, ovviamente senza dormire...".

"Abbiamo contattato la Farnesina per capire come comportarci, ma non ci hanno mai risposto - continua Thomas - Allora abbiamo contattato l'ambasciata, ma non hanno saputo direzionarci. Il giorno dopo saremmo dovuti andare nel deserto, ma ci hanno detto che era pericoloso e saremmo dovuti passare in zone colpite in cui c'erano stati dei morti. Per cui abbiamo deciso di concludere la vacanza in anticipo e tornare a casa, saremmo dovuti rientrare il 14. Andando verso l'aeroporto di Marrakech abbiamo visto scene tremende: una palazzina è crollata proprio davanti ai nostri occhi. Anche in aeroporto era il caos: volevamo tutti tornare a casa e i voli erano pieni, i prezzi per l'Italia continuavano a salire, alcuni sono arrivati a 2000 euro. Dall'Italia i nostri parenti continuavano a dirci che al telegiornale dicevano che stavano organizzando dei voli per rimpatriare gli italiani, che i turisti erano stati contattati. Invece dall'ambasciata ci dicevano che finché c'erano voli di linea, anche se costosi, non facevano nulla".

La Medina poco prima della scossa



I due, disperati, hanno deciso di prendere un taxi a loro spese e di provare a prendere un volo dall'aeroporto di Casablanca, a tre ore di distanza. "Solo per il taxi abbiamo pagato 150 euro - spiega Valentina - I miei genitori, da casa, ci hanno trovato un volo per Milano con scalo a Siviglia che partiva il giorno dopo, la domenica, pagandolo 850 euro. Mentre aspettavamo di imbarcarci - anche lì molto caos, siamo partiti in ritardo, non si capiva cosa stesse succedendo - abbiamo parlato con altri italiani: anche loro ci hanno detto che non erano stati contattati dalla Farnesina, a differenza di quanto stessero dicendo i media. Questa cosa ci ha dato molto fastidio. Finalmente comunque ci siamo imbarcati, anche se l'aereo era un catorcio di fortuna che sembrava uscito da un film, non sapevamo se saremmo mai riusciti ad atterrare!".

"La scossa è durata 30 secondi, che in quel momento sono tantissimi - dice ancora Thomas - Qui a Ravenna ne abbiamo sentiti diversi di terremoti, da quello di Amatrice a quello in Emilia. Ma quello che abbiamo sentito in Marocco è stato davvero impressionante, soprattutto sapendo che gli edifici lì non hanno le stesse misure di sicurezza di quelli italiani. Eravamo in una zona povera e pensavamo che potesse crollarci tutto addosso. Quando siamo usciti dalla nostra camera, abbiamo visto l'acqua della piscina del riad andare da tutte le parti. Abbiamo davvero temuto di rimanere sotto le macerie, siamo stati fortunati".

Il riad dove alloggiava la coppia