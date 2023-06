Il bel gesto di una coppia di sposi: donano una parte dei regali di nozze all'ospedale

Una coppia di giovani sposi ha devoluto una parte dei proventi dei regali di nozze alla Unità Operativa di Reumatologia dell’ospedale di Ravenna, afferente al reparto Medicina I ad indirizzo Fragilità e Invecchiamento diretta dal professor Marco Domenicali. Grazie a questa importante donazione è stato acquistato un microscopio ottico a luce polarizzata che permette all’unità di Reumatologia, diretta dal dottor Pierluigi Cataleta, un continuo miglioramento delle prestazioni offerte.

Il microscopio ottico a luce polarizzata è infatti uno strumento che consente di effettuare lo studio del liquido sinoviale, attraverso un esame diagnostico semplice e di rapida esecuzione nella pratica clinica delle malattie articolari. Lo strumento permette nei casi delle malattie da deposito di microcristalli (gotta, CPPD, etc), una diagnosi inequivocabile e a basso costo, senza richiedere ulteriori accertamenti diagnostici. Infine le caratteristiche del liquido sinoviale e delle cellule in esso contenute, possono fornire elementi utili ai fini diagnostici e terapeutici anche nelle artriti di natura non microcristallina La direzione medica del presidio di Ravenna e tutto il personale delle Unità Operative di Reumatologia e di Medicina I hanno espresso un sentito ringraziamento ai donatori per l’importante gesto di solidarietà e sensibililità.