Il coprifuoco slitta a mezzanotte: a breve sarà abolito definitivamente

Migliorano i dati legati alla pandemia, le restrizioni anti covid si allentano e la notte si allunga di un'ora. A partire da lunedì 7 giugno, per tutte le regioni gialle e quindi anche per l'Emilia-Romagna il coprifuoco si sposta: sarà infatti vietato restare fuori casa tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Ma restano sempre un obbligo l'utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale.

Per l'abolizione totale bisognerà attendere il 21 giugno e, in vista dell'estate, tutte le regioni dovrebbero entrare nell'ambito della zona bianca. Tuttavia per l'Emilia-Romagna ci sono buone possibilità di anticipare questa data. Secondo l'ultimo report i numeri relativi alla nostra regione sono buoni e, se confermati alla fine di questa settimana, potrebbero far scattare la zona bianca già dal 14 giugno e quindi l'abolizione del coprifuoco, che significa nessuna limitazione per gli spostamenti e orari liberi per i locali pubblici. Una boccata d'ossigeno per tutti, soprattutto per gli esercenti che dopo 'l'annus horribilis', in vista della stagione calda, finalmente possono tornare a lavorare a pieno ritmo.