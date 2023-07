Coraggio e sacrificio nei giorni dell'alluvione: duplice cerimonia per i Carabinieri di Faenza

La sezione di Faenza dell'Associazione Nazionale Carabinieri, sabato, ha organizzato una duplice cerimonia presso il Comando Carabinieri di Faenza. Nella prima è stato voluto ricordare la dedizione al servizio, l'abnegazione, la prontezza e la tempestività degli interventi messi in atto dal Comandante della Compagnia, il capitano Alessandro Averna Chinnici e dai suoi collaboratori, in occasione delle due alluvioni che hanno colpito Faenza ed i comuni vicini nell'ultimo mese di maggio. I Carabinieri faentini con spirito di sacrificio e sprezzo del pericolo hanno portato in salvo, caricandosene anche sulle spalle diverse persone, guadando fiumi di acqua e di fango. Il loro comportamento ha ricevuto il plauso della popolazione e delle Autorità; alcune fotografie scattate in quei tragici momenti, in cui si vedono i Carabinieri che guadano le strade diventate fiumi, hanno fatto il giro del web, diventando virali.

Il Presidente della sezione di Faenza della Anc, il tenente colonnello Giancarlo Tatta, anche a nome dei Soci, nel ringraziare ed elogiare i Carabinieri di Faenza, ha consegnato al capitano Averna Chinnici, al tenente Garbuglia, al maresciallo Gentile, ai brigadieri De Rosa e Nicolò ed al carabiniere Sasso dei pregevoli oggetti. A seguire il Capitano ed i suoi uomini hanno ricordato i momenti drammatici dei vari salvataggi che avevano effettuato, soffermandosi sulle fasi più rischiose e più delicate.

Nella seconda cerimonia si è voluto ricordare che tra gli scopi dell'Associazione Nazionale Carabinieri vi è il mutuo soccorso tra tutti i soci. Il coordinatore provinciale ANC ed il Presidente della sezione ANC di Modena, maresciallo Santangelo e Patta, hanno provveduto a consegnare ad una decina di soci della sezione di Faenza, che avevano subito danni per l'alluvione, una congrua somma di danaro frutto delle donazioni fatta dai soci ed alcuni simpatizzanti di Modena. Altre somme, provenienti da raccolte fondi fatte da altre sezioni ANC, tra cui Rimini, Thiene, Rubiera, Ca del Bosco, Luino sono state consegnate dal Presidente tenente colonnello Tatta, ai soci della ANC di Faenza che hanno avuto danni di maggior rilievo, come la perdita della propria abitazione. Altri contributi verranno dati ai soci, al termine di alcune verifiche. A sorpresa, prima del termine della cerimonia, il Vicepresidente Lamourt, a nome del Consiglio di Sezione, ha donato al Presidente Giancarlo Tatta una mattonella in pietra leccese.