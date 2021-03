Cordoglio a Lugo per la morte di Mauro Michelacci, per 20 anni primario di Ortopedia all'Umberto I

“Il professor Michelacci è stato per Lugo e per il nostro ospedale una figura di assoluto rilievo nell’ambito della medicina ortopedica e traumatologica", dichiara Davide Ranalli

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli esprime, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, il proprio cordoglio per la scomparsa a 92 anni, avvenuta nei giorni scorsi, del professor Mauro Michelacci, cittadino onorario di Lugo dal 2012. Nato il 20 febbraio 1929 a Santa Sofia (Forlì), il professor Michelacci si era laureato presso l’università di Padova in Medicina e Chirurgia, con successiva specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e in Fisiochinesiterapia. Aveva assunto l’incarico di primario di Ortopedia dell’ospedale Umberto I di Lugo dal 1967, mantenendolo fino al 1987. Mauro Michelacci seppe innovare l’organizzazione sanitaria, creando all’ospedale Umberto I l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia. Nella sua attività chirurgica ha spaziato nei diversi settori dell’apparato locomotore sia sotto il profilo ortopedico che in quello traumatologico. Al tempo stesso è stato il primo ad introdurre in Italia molte tecniche innovative di chirurgia traumatologica.

“Il professor Michelacci è stato per Lugo e per il nostro ospedale una figura di assoluto rilievo nell’ambito della medicina ortopedica e traumatologica – dichiara Davide Ranalli -. Un uomo di scienza che ha conseguito numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero, ma soprattutto un uomo di grande impegno sociale, qualità che spinsero l’Amministrazione comunale a conferirgli il titolo di cittadino onorario nel 2012. La Città di Lugo è orgogliosa di avere tra i suoi cittadini un eccellente professionista, un uomo, che ha rappresentato per la sanità lughese, per i suoi colleghi e soprattutto per i suoi pazienti un punto di riferimento e un grande esempio. Alla sua famiglia esprimo le più sentite condoglianze per la sua scomparsa”.