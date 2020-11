Coronavirus, arrivano i contributi a fondo perduto per le imprese del centro storico

Tra le misure previste dal decreto legge 104/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici dei comuni capoluogo di provincia.

I Comuni individuati sono quelli che, in base all’ultima rilevazione statistica, abbiano registrato presenze turistiche di residenti in Paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; in tale casistica ricade anche il Comune di Ravenna.

Le domande possono essere presentate all’Agenzia delle Entrate fino al 14 gennaio 2021. Per consentire agli interessati di individuare se la propria attività ha sede nel centro storico, si fornisce un elenco delle strade e dei numeri civici che vi rientrano. Per informazioni di dettaglio o dubbi, gli interessati possono rivolgersi allo Sportello Unico per le Attività Produttive scrivendo a: suap@comune.ra.it.

Allegati