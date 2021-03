Coronavirus a scuola: tamponi serali programmati per studenti e insegnanti

Non si tratta di un'azione di screening, ma di test serali su appuntamento per accertare i casi sospetti entro tempi ragionevoli

L'alto numero di casi positivi al Coronavirus tra i banchi di scuola impone un'accelerazione nello svolgimento dei tamponi. Per questo l'Ausl Romagna ha optato per un'estensione d'orario, dalle 19 alle 23, per i test rivolti ai casi sospetti tra studenti e insegnanti.

"Non si tratta di una campagna di screening", precisano dall'Auls, ma di un'azione di rinforzo che prevede di svolgere test su appuntamento. Gli studenti e docenti interessati vengono così chiamati attraverso le varie direzioni scolastiche per fissare un appuntamento. Una scelta adottata a causa degli alti numeri delle nuove positività al Covid-19 all'interno degli istituti scolastici così da non far slittare troppo in avanti i tamponi.

A Ravenna si inizierà con i tamponi serali, sempre nella sede del Pala De Andrè da venerdì 5 marzo. Contemporaneamente Ausl ha deciso di fissare un calendario di appuntamenti serali anche per le sedi di Faenza e Lugo, per le quali si stanno valutando le giornate disponibili.