Coronavirus, 135 nuovi casi e 3 decessi nel Ravennate: muore una 54enne

Sono 135 i nuovi casi Di Coronavirus in provincia di Ravenna, dove si contano anche 3 decessi, fra cui quello di una donna di 54 anni già affetta da patologie pregresse. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.186.174 casi di positività, 1.521 in più rispetto a domenica, su un totale di 10.162 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 4.581 molecolari e 5.581 test antigenici rapidi.

Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 15%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che nei giorni festivi è inferiore rispetto agli altri giorni e soprattutto i tamponi molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. L’età media dei nuovi positivi di lunedì è di 40,5 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 287 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 242.591), seguita da Modena (214 su 184.344) e Parma (203 su 96.834); poi Reggio Emilia (184 su 130.666), Ferrara (151 su 81.038), Ravenna (135 su 109.181) e Rimini (115 su 117.256); quindi Cesena (79 su 66.944), Piacenza (62 su 64.420), Forlì (52 su 56.094) e infine il Circondario Imolese, con 39 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 36.806.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 34.015 (-2.539). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 32.517 (-2.569), il 95,6% del totale dei casi attivi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di lunedì sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nel Ravennate

Per il territorio provinciale di Ravenna lunedì si sono registrati 135 casi: si tratta di 57 pazienti di sesso maschile e 78 pazienti di sesso femminile. I tamponi eseguiti sono stati 382. Lunedì la Regione ha comunicato 3 decessi. Si tratta di 2 pazienti di sesso femminile di 54 e 91 anni e un paziente di sesso maschile di 79 anni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 109.181.

A seguito dei lavori di adeguamento dei sistemi informativi regionali e aziendali (Ausl) alle nuove indicazioni nazionali relative al caricamento dei dati, per alcuni giorni non sarà possibile aggiungere nell’informativa il dettaglio dei nuovi casi positivi al Coronavirus suddivisi per ciascuno dei 18 comuni ravennati.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 76 (+1 rispetto a domenica, pari al +1%), l’età media è di 62,3 anni. Sul totale, 41 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 61 anni), il 53,9%; 35 sono vaccinati con ciclo completo (età media 63,9 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over 12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano i 3,7 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che ancora non lo hanno fatto: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.422 (+29 rispetto a domenica, +2%), età media 74,8 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (+1 rispetto a domenica), 5 a Parma (invariato); 5 a Reggio Emilia (invariato); 6 a Modena (-1); 29 a Bologna (+1); 8 a Imola (invariato); 6 a Ferrara (invariato); 3 a Ravenna (invariato): 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 9 a Rimini (invariato).

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 4.038 in più rispetto a domenica e raggiungono quota 1.136.254. Purtroppo, si registrano 22 decessi: 3 in provincia di Piacenza (una donna di 95 e due uomini di 78 e 87 anni), 2 in provincia di Parma (una donna di 79 e un uomo di 82 anni), 4 in provincia di Reggio Emilia (due donne di 77 e 87 e due uomini di 75 e 93 anni), 1 in provincia di Modena (un uomo di 79 anni), 1 in provincia di Bologna (un uomo di 88 anni), 4 in provincia di Ferrara (due donne di 76 e 87 e due uomini di 87 e 97 anni), 3 in provincia di Ravenna (due donne di 54 e 91 e un uomo di 79 anni), 2 in provincia di Forlì-Cesena (due donne di 87 e 99 anni), 2 in provincia di Rimini (due donne di 82 e 85 anni). Non si registrano decessi nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 15.905.

Rispetto a quanto comunicato nei giorni scorsi, sono stati eliminati 2 casi: uno positivo a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare e uno in quanto giudicato non caso Covid-19.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.140.467 dosi; sul totale sono 3.751.811 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 93,4%. Le terze dosi fatte sono 2.646.894.