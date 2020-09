Coronavirus, 15 nuovi casi nel ravennate: 12 contagi in famiglia

15 nuovi casi di Coronavirus nel ravennate. Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna sono stati registrati 33.862 casi di positività, 106 in più rispetto a martedì, di cui 52 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 106 nuovi casi, 66 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 52 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 12 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 8. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39 anni. Su 52 nuovi asintomatici, 11 sono stati individuati attraverso i test per categoria introdotti dalla Regione, 4 tramite i test pre-ricovero, 36 grazie all’attività di contact tracing mentre in 1 caso da screening sierologico. Per quanto riguarda la situazione nel territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province Bologna (22), Modena (16), Ravenna e Ferrara (15).

A Bologna e provincia sono 22 i nuovi positivi (uno solo ricoverato e tutti gli altri in isolamento domiciliare): 17 sono riconducibili in gran parte a focolai noti (familiari e ambiente di lavoro), 5 sono casi sporadici. Sui 22 totali, 3 sono stati individuati tramite attività di contact tracing; 1 attraverso screening con test sierologico, 1 rientro dall’estero (Moldavia); 3 da altre regioni (Liguria, Puglia e Lazio). A Modena e provincia sono 16 i nuovi positivi: 6 casi sono legati a un focolaio familiare già noto, 3 sono contatti di casi conosciuti, 1 è relativo a un positivo individuato tramite screening aziendale, 1 legato al focolaio dell'iniziativa di Carpi, 3 sono di rientro dall’estero (1 Albania, 1 Marocco, 1 India) e 2 rientri da altre regioni (1 Sardegna, 1 Liguria).

Sul territorio ravennate 15 nuovi casi, di cui 12 contatti di casi già noti (11 in ambito famigliare), 2 casi sporadici emersi a seguito di sintomi, 1 emerso a seguito di tampone eseguito spontaneamente dal paziente. In provincia di Ferrara 15 nuovi casi: di questi, 12 sono stati individuati a seguito di tracciamento di casi noti, tutti riconducibili a focolai famigliari; 2 persone a cui il tampone è stato effettuato per presenza di sintomi. Un caso è riconducibile al rientro dall'estero (Libano). Questi i dati - accertati alle ore 12 di mercoledì sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nel ravennate

Per il territorio provinciale di Ravenna mercoledì si sono registrati 15 casi: 9 asintomatici e 6 con sintomi, tutti in isolamento domiciliare, 7 maschi e 8 femmine, e nel dettaglio: 12 casi emersi come contatti di casi già noti, di cui 11 in ambito famigliare e 1 da contatto avvenuto fuori provincia; 2 casi sporadici emersi a seguito di sintomi; 1 caso emerso a seguito di tampone eseguito volontariamente e privatamente dal paziente. Non risultano decessi mentre si registrano 7 guarigioni complete e 6 guarigioni cliniche per le quali dovranno essere effettuati i tamponi di negativizzazione.

I 1.682 casi distribuiti per Comune

75 residenti fuori provincia Ravenna

710 Ravenna

277 Faenza

138 Cervia

115 Lugo

74 Russi

39 Alfonsine

57 Bagnacavallo

42 Castelbolognese

10 Conselice

21 Massa Lombarda

11 Sant’Agata sul Santerno

33 Cotignola

14 Riolo Terme

25 Fusignano

18 Solarolo

20 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara

In regione

I tamponi effettuati sono 10.024, per un totale di 1.050.690. A questi si aggiungono anche 2.971 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.179 (77 in più di quelli registrati martedì). Non si registra alcun decesso. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.986 (69 in più rispetto a martedì), il 95% dei casi attivi. I pazienti in terapia intensiva sono 19 (2 in più rispetto a martedì), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid 174 (+6). Le persone complessivamente guarite hanno raggiunto quota 25.213 (+29 rispetto a martedì): 9 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 25.204 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.919 a Piacenza (+7, un sintomatico), 4.128 a Parma (+5, di cui 1 sintomatico), 5.628 a Reggio Emilia (+9, di cui 5 sintomatici), 4.723 a Modena (+16, di cui 5 sintomatici), 6.016 a Bologna (+22, di cui 18 sintomatici), 543 a Imola (+6, di cui 3 sintomatici ), Ferrara 1.346 ( +15, di cui 8 sintomatici ), a Ravenna 1.682 (+15, di cui 6 sintomatici), 1.280 a Forlì (+1, nessun sintomatico ), 1.071 a Cesena (+5, tutti sintomatici ) e 2.526 a Rimini (+5, di cui 2 sintomatici).