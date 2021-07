Coronavirus, 38 nuovi casi nel ravennate. In regione sono oltre 400

Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 392.602 casi di positività, 419 in più rispetto a martedì, su un totale di 21.489 tamponi eseguiti

Ben 38 nuovi casi di Coronavirus nel ravennate. Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 392.602 casi di positività, 419 in più rispetto a martedì, su un totale di 21.489 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da martedì è dello 1,9%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 116 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 99 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 175 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di mercoledì è 31,4 anni.

Sui 116 asintomatici, 55 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 tramite screening sierologico, 35 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 2 con i test pre-ricovero. Per 23 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 66 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (60) e Bologna (59). Poi Modena (40), Piacenza (39),Ravenna (38), Parma e Cesena (entrambe con 37 nuovi casi). Quindi il Circondario Imolese e Forlì (entrambi con 15 nuovi casi) e, infine, Ferrara (13). Questi i dati - accertati alle ore 12 di mercoledì sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nel ravennate

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 38 casi: si tratta di 19 pazienti di sesso maschile e 19 pazienti di sesso femminile; 29 sintomatici e 9 asintomatici; 37 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato. Nel dettaglio: 13 per contact tracing; 20 per sintomi; 4 test privati; 1 test per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1213. Mercoledì la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate 12 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 30.870.

I nuovi casi distribuiti per Comune

7 Castel Bolognese

8 Cervia

1 Cotignola

1 Faenza

2 Fusignano

1 Lugo

15 Ravenna

1 Riolo Terme

1 Russi

1 Sant’Agata sul Santerno

In regione

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.694 tamponi molecolari, per un totale di 5.205.960. A questi si aggiungono anche 10.795 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 88 in più rispetto a martedì e raggiungono quota 373.699.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a mercoledì sono 5.622 (+329 rispetto a martedì). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.440 (+318), il 96,7% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 2 decessi: si tratta di due donne, rispettivamente di 85 e 92 anni, entrambe di Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.281.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 13 (4 in più rispetto a martedì), 169 quelli negli altri reparti Covid (+7). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (+1 rispetto a martedì), 3 a Modena (+1), 5 a Bologna (+1), 1 a Ravenna (invariato) e 2 a Rimini (+1). Nessun ricovero a Piacenza, Reggio Emilia, Imola, Ferrara, Forlì e Cesena.

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 24.230 a Piacenza (+39 rispetto a martedì, di cui 21 sintomatici), 29.208 a Parma (+37, di cui 15 sintomatici), 47.784 a Reggio Emilia (+60, di cui 51 sintomatici), 66.422 a Modena (+40, di cui 34 sintomatici), 83.348 a Bologna (+59, di cui 41 sintomatici), 12.794 casi a Imola (+15, di cui 12 sintomatici), 23.473 a Ferrara (+13, tutti sintomatici), 30.870 a Ravenna (+38, di cui 29 sintomatici), 17.269 a Forlì (+15, di cui 14 sintomatici), 19.980 a Cesena (+37, di cui 30 sintomatici) e 37.224 a Rimini (+66, di cui 43 sintomatici). Rispetto a quanto comunicato precedentemente sono stati eliminati 3 casi, di cui 2 positivi a test antigenico ma non confermato da tampone molecolare e 1 risultato non Covid-19.

Vaccini

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 4.922.469 dosi; sul totale sono 2.218.768 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.