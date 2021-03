Coronavirus, a Casola Valsenio un punto vaccini per gli over 75

Vista la positiva esperienza del punto vaccinale per gli over80, allestito nella sala Don Guidani in via Roma, l’amministrazione comunale di Casola Valsenio - con la volontà di evitare disagi e difficoltà nell’accesso alla vaccinazione e verificata la disponibilità di medici e infermieri a dare continuità a questa esperienza - ha concordato con l’Ausl di mantenere in attività il punto di vaccinazione di Casola Valsenio, dove a breve verrà vaccinata la popolazione compresa nella fascia d’età 75-79 anni. La vaccinazione avverrà utilizzando il vaccino Astrazeneca.

Mercoledì, dopo l'incontro organizzativo previsto martedì sera, verrà comunicata la data della vaccinazione per dare inizio alle prenotazioni, che avverranno in farmacia. Sarà impegno dell’amministrazione operare perché la vaccinazione possa avvenire a Casola anche per le altre fasce d’età, secondo le modalità e i tempi fissati nel piano vaccinale.