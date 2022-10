Coronavirus, contagi in lieve calo in Romagna: aumenta però il numero dei pazienti ricoverati

Dopo gli aumenti delle scorse settimane, i contagi da Covid appaiono in lieve calo sul territorio romagnolo. Nella settimana dal 10 al 16 ottobre in Romagna sono stati eseguiti 23.888 tamponi, registrando 6.310 nuovi casi positivi. Questa settimana si registra un calo delle nuove positività in termini assoluti (-735) e percentuali (26,4% contro il 34,9% della scorsa settimana). Si registra tuttavia un tasso di occupazione di posti letto da parte di pazienti affetti da Covid in aumento rispetto alla settimana precedente e in totale sono ricoverati 182 pazienti, tra questi 3 ricoverati in terapia intensiva.

In provincia di Ravenna si registrano 2308 nuovi casi (la scorsa settimana erano 2434), contro i 1561 del Riminese, i 1073 del Forlivese e i 1166 del Cesenate. Nella settimana di riferimento nel Ravennate sono stati registrati 5 decessi. Al 17 ottobre, a livello aziendale, l’adesione alla quarta dose di coloro invitati a vaccinarsi perché vulnerabili e over 60 è pari al 49% con variazioni nei diversi ambiti: 57% a Forlì, 52% a Cesena, 51,3% a Ravenna e 38% a Rimini. Il 56% degli over 80 del Ravennate (16.686 su un totale di 29.816 persone) ha ricevuto la quarta dose, mentre per quanto riguarda la fascia di età 60-79 anni il 29% dei ravennati (17.868 persone su 61.661) ha ricevuto la quarta dose.