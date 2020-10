24 anziani positivi al Covid in casa di riposo: 10 ricoverati in ospedale

Stanno costantemente venendo ripetuti i tamponi sugli ospiti risultati negativi al Covid nella casa riposo Boari di Alfonsine, dove domenica sono risultati positivi ben 14 anziani e e oss. Sotto il profilo medico, l'Ausl segnala che è assai probabile che nei prossimi giorni seguiteranno a emergere ulteriori casi positivi. Ciò in quanto un soggetto contagiato può avere, per diverso tempo, una carica virale assai bassa e non accertabile con i tamponi. Anche per questo motivo è importante effettuare nuovi tamponi sui soggetti finora risultati negativi.

"Pur avendo gli ospiti sintomatologie lievi - spiega il sindaco di Alfonsine Riccardo Francone - il numero dei positivi all'interno della Cra Boari è asceso a 24, di cui due attualmente presso l'ospedale di Lugo a scopo precauzionale, anche alla luce delle patologie pregresse. Un altro ospite, attualmente negativo ai tamponi, è comunque sotto osservazione sempre presso l'ospedale di Lugo. Per un miglior monitoraggio dei soggetti con maggior fragilità, sia per poter rendere più agevole il lavoro all'interno della struttura, dieci pazienti sono stati trasferiti all'ospedale di Lugo. La Ausl ha messo a disposizione due ulteriori infermieri esperti che affiancheranno il personale presente e sta costantemente monitorando la situazione con nuclei medici specializzati. Mi terrò in costante contatto con il dipartimento di igiene pubblica e riporterò gli aggiornamenti alla cittadinanza".