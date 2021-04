Coronavirus, arriva anche in piazza a Faenza il "No Paura Day"

Domenica 25 aprile, dalle 11:00 alle 12:30, in piazza del Popolo a Faenza si terrà il primo No Paura Day, un appuntamento nato sulla scia degli eventi già organizzati a Cesena, Milano, Belluno, Bergamo, Bologna e in programma a Forlì sabato 24 aprile. Gli organizzatori fanno sapere che la manifestazione verrà svolta in forma statica e richiedendo il rispetto delle vigenti norme anti-contagio.

Interverranno come relatori alcuni professionisti (il medico Fabio Milani, l'avvocato Riccardo Luzi e l'editore Leonardo Facco), per testimoniare esperienze di terapia domiciliare contro il Covid-19 e chiarire gli aspetti legali inerenti i provvedimenti adottati dal Governo in materia di contenimento dei contagi.