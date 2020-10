Un caso di Coronavirus nell'asilo nido: tampone a bimbi e personale

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha disposto la chiusura di una sezione (sezione "api") del Nido Fantasilandia di Massa Lombarda nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, a seguito della comunicazione di un caso di positività da Covid-19.

Sono già stati programmati per giovedì mattina i tamponi per i bimbi interessati e per il personale. Non tutti i bimbi della sezione saranno sottoposti a tampone, in quanto non sono entrati tutti in contatto con il caso positivo, poiché assenti per altre ragioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La chiusura del servizio è stata disposta in attesa del completamento dell'iter diagnostico e del sopralluogo dei locali scolastici, che verrà effettuato giovedì mattina dall’Unità Operativa di Pediatria di comunità. Per le altre sezioni è garantito il regolare funzionamento dei servizi. Ausl, Amministrazione comunale e Unione stanno collaborando attivamente per monitorare la situazione.