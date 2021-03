Covid, il bollettino: due decessi nella provincia di Ravenna e nuovi positivi ancora sopra quota 200

Per il territorio provinciale di Ravenna sabato si sono registrati 219 nuovi casi positivi: si tratta di 119 maschi e 100 femmine. Di questi 106 sono asintomatici e 113 con sintomi. Ed ancora: 214 in isolamento domiciliare e 5 ricoverati. Nel dettaglio per quanto riguarda l'origine: 108 da contact tracing; 78 per sintomi; 33 per test volontario. I tamponi eseguiti sono stati 1981. La Regione ha comunicato 2 decessi: un paziente di sesso maschile di 71 anni e una paziente di sesso femminile di 83 anni. Sono state comunicate circa 79 guarigioni.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 21.122. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi sabato: 2 Alfonsine; 8 Bagnacavallo; 3 Brisighella; 3 Castel Bolognese; 17 Cervia; 3 Conselice; 7 Cotignola; 78 Faenza; 2 Fusignano; 20 Lugo; 8 Massa Lombarda; 53 Ravenna; 3 Riolo Terme; 2 Russi; 1 Sant’Agata sul Santerno ,4 Solarolo; 5 fuori provincia

Così in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 276.601 casi di positività, 3.232 in più rispetto a venerdì, su un totale di 36.607 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 8,8%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, poi gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dagli 85 anni in su; proseguono le prenotazioni per quelle dagli 80 agli 84 anni, iniziate il primo marzo. Poi il personale scolastico e le forze dell’ordine. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 467.897 dosi; oggi, sempre a quell’ora, 11.209, e le aziende proseguono per l’intera giornata. Sul totale, 151.823 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 1.369 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 649 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 860 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42 anni. Sui 1.369 asintomatici, 657 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 72 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 75 con gli screening sierologici, 9 tramite i test pre-ricovero. Per 556 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 852 nuovi casi e Modena con 610; poi Reggio Emilia (334), Rimini (246), Cesena (243), Ravenna (219), Parma (203), Ferrara (201). Seguono il territorio di Imola (143), il circondario di Forlì (112) e la provincia di Piacenza (69). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 20.832 tamponi molecolari, per un totale di 3.521.668. A questi si aggiungono anche 641 test sierologici e 15.775 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.073 in più rispetto a venerdì e raggiungono quota 213.413.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 52.442 (+2.134 rispetto asabato). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 49.414 (+2.034), il 95 % del totale dei casi attivi. Si registrano 25 nuovi decessi: 9 in provincia di Bologna, 7 in provincia di Rimini, 3 in provincia di Parma, 2 in provincia di Ferrara, 2 in provincia di Reggio-Emilia, 2 in provincia di Ravenna. Nessun decesso viene registrato nelle province di Modena, Forlì-Cesena e Piacenza. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.746. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 275 (+9 rispetto a ieri), 2.753 quelli negli altri reparti Covid (+91).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 10 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 15 a Parma (-2), 24 a Reggio Emilia (+2), 53 a Modena (-2), 79 a Bologna (+2), 24 a Imola (+3), 26 a Ferrara (+1), 11 a Ravenna (+2), 6 a Forlì (invariato), 7 a Cesena (invariato) e 20 a Rimini (+2).