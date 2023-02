Coronavirus, 277 nuovi casi e un decesso nell'ultima settimana

Ci sono stati 277 nuovi casi e un decesso da Coronavirus nell'ultima settimana in provincia di Ravenna. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus in Emilia-Romagna si sono registrati 2.134.749 casi di positività, 2.256 in più rispetto alla settimana precedente, su un totale di 28.768 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni, di cui 9.162 molecolari e 19.606 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,8%. Questi i dati relativi alla settimana dal 17 al 23 febbraio, aggiornati alle ore 10 di giovedì, come richiesto dal ministero della Salute.

L’età media dei nuovi positivi è di 55,1 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 505 nuovi casi nell’ultima settimana (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 432.216), seguita da Ravenna (277 su 202.740); poi Parma (263 su 183.876), Modena (256 su 320.156) e Reggio Emilia (235 su 244.996); quindi Ferrara (170 su 159.150), Rimini (168 su 194.926), Piacenza (142 su 112.697), Forlì (88 su 99.707) e Cesena (78 su 118.685); infine il Circondario imolese, con 74 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 65.600. I casi attivi, cioè i malati effettivi ad oggi sono 4.888 (-124). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.374 (-134), l’89,5% del totale dei casi attivi.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 24 (-8 rispetto alla settimana precedente, -25%). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 490 (+18 rispetto alla settimana precedente, +3,8%). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Parma (invariato rispetto alla settimana precedente); 8 a Modena (invariato); 5 a Bologna (-3); 1 nel Circondario imolese (-1); 6 a Ferrara (-2); 1 a Ravenna (invariato); 1 a Forlì (invariato). Nessun ricovero a Piacenza e Cesena (come nella settimana precedente) e a Rimini (-1).

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 2.355 in più e raggiungono quota 2.110.595. Purtroppo, si registrano 24 decessi: 1 in provincia di Piacenza, 3 in provincia di Parma, 1 in provincia di Reggio Emilia, 1 in provincia di Modena, 7 in provincia di Bologna, 7 in provincia di Ferrara, 1 in provincia di Ravenna, 3 in provincia di Rimini. Nessun decesso in provincia di Forlì-Cesena e nel Circondario Imolese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 19.266.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 di oggi sono state somministrate complessivamente 11.294.598 dosi; sul totale sono 3.805.765 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,7%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.991.522.