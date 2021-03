Coronavirus, Bonaccini: "Con più dosi potremmo vaccinare tutta la regione entro fine giugno"

"Io aspetto il mio turno che arriverà molto avanti. Mi vaccinerò, ci mancherebbe. La tutela della salute va messa davanti a tutto: mi vaccinerò anche con AstraZeneca, nel caso, rispettando le autorità scientifiche, le autorità preposte: io non sono uno scienziato". Lo ha detto, intervenendo su Radio 24, il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini.

"Noi qui stiamo vaccinando gli ultraottantenni in una delle percentuali più alte d'Italia. Se avessimo più vaccini avremmo completato la vaccinazione di quella categoria e di tutte le persone che ne hanno bisogno - continua Bonaccini - Noi facciamo oggi circa 15-000-17.000 vaccinazioni al giorno, ne potremmo fare almeno il triplo e potremmo vaccinare più di un milione di persone al mese. In Emilia-Romagna, con l'organizzazione che abbiamo, entro fine giugno avremmo vaccinato tutti gli emiliano-romagnoli. Il problema - ha concluso - è che mancano le dosi a sufficienza e mi auguro che, come è stato prospettato dal generale Figliuolo, gli oltre 50 milioni di vaccino entro giugno e gli oltre 80 milioni in aggiunta entro ottobre arrivino".