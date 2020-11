Coronavirus, diversi casi di positività: sospesa la didattica in presenza in una scuola per due settimane

Diversi casi di positività al covid-19 alla scuola elementare "Pazzi" di Brisighella. Per questo motivo il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl Romagna ha disposto la sospensione della didattica in presenza per gli alunni in favore della didattica a distanza. La decisione è stata presa in accordo con l'istituto e il sindaco Massimiliano Pederzoli ha ricevuto la comunicazione.

Il periodo di sospensione sarà di due settimane. L'attività del personale Ata resta inviariata. Dal Dipartimento di Sanità Pubblica un invito a tutta la comunità "a seguire le raccomandazioni per la prevenzione della diffusione dell'infezione".