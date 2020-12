Il Covid miete altre due vittime tra gli ospiti della casa di riposo

Non si placa la scia di morti causati dal Covid nelle case di riposo del ravennate. Domenica si sono verificati altri due decessi: due anziani positivi al Coronavirus ospiti della casa protetta Tarlazzi-Zarabbini di Cotignola, dove nelle scorse settimane si sono contagiati numerosi degenti e operatori. I due anziani erano già ricoverati negli ospedali di Lugo e Forlì.

"Siamo vicini alle famiglie in questo difficile e doloroso momento - commenta il sindaco di Cotignola Luca Piovaccari - Permangono stazionarie le condizioni degli altri ospiti positivi presenti in struttura. Confermato per lunedì l’ulteriore screening di ospiti e operatori".