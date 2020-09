Coronavirus, altri due bimbi positivi: uno frequenta una materna, classe in isolamento

Due bimbi positivi al covid-19. E' quanto è emerso da attività di contact tracing svolte dall’Igiene pubblica di Ravenna. Un bimbo frequenta la scuola per l'infanzia, mentre l'altro è studente di una media. Immediatamente il personale ha effettuato sopralluoghi presso le struttura verificando un rigoroso rispetto delle disposizioni finalizzate ad evitare contagi.

Nel primo caso però, in considerazione dell'età dei bambini frequentanti, i membri della stessa classe vanno considerati contatti stretti del caso, e la classe è stata dunque collocata in isolamento domiciliare, così come 2 insegnanti. E' stata inoltre prevista l’effettuazione di tampone.

Nel secondo caso non si sono invece verificati contatti stretti, in ambito scolastico, ne tra gli studenti ne tra questi ed il personale scolastico. Non sono stati dunque previsti isolamenti domiciliari mentre per la classe ed il relativo personale scolastico è stata prevista l’effettuazione di tampone a scopo prevalentemente conoscitivo.