Coronavirus, due nuovi casi tra gli ospiti di una casa famiglia

Tra i cinque nuovi casi di Coronavirus registrati lunedì a Russi, ci sono anche due persone ospiti di una casa famiglia del territorio. "Precisiamo che a Russi non è attualmente presente alcun focolaio specifico (i casi, pur numerosi, non configurano un insieme sistematico) - spiegano dal Comune - I numeri in provincia, come in città, restano comunque alti. Per questo è essenziale continuare a rispettare le regole".