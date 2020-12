Bonaccini: "Emilia-Romagna zona gialla da domenica. No al coprifuoco natalizio"

"Credo che l'Emilia Romagna da domenica sarà di nuovo zona gialla, aspetto solo l'ufficialità. Se accade è perché le le restrizioni delle ultime due settimane hanno pagato e l'Rt è sceso. Ora devono arrivare subito i ristori dal Governo per le categorie che hanno dovuto chiudere". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione L'Aria che tira su La7.

Bonaccini si schiera anche contro il coprifuoco a Natale e Capodanno per bar e ristoranti: "Se aprono tengono aperto, con le eventuali restrizioni che già oggi in parte ci sono - spiega - Se il dpcm non cambia, bar e ristoranti potranno aprire fino alle 18 nelle zone gialle. Io penso che l'apertura andrebbe estesa anche al giorno di Natale e Capodanno, altrimenti diamo messaggi e notizie che non vengono secondo me percepite e capite".

Il presidente ha colto l'occasione anche per aggiornare sul decorso del suo contagio da Covid: "Sono stato a casa dal 1 novembre, quando risultai positivo, al 21, in isolamento, non ho contagiato nessuno per fortuna nella mia famiglia. E' da 10 giorni che lavoro a casa e ormai la polmonite è guarita, spero la prossima settimana di poter tornare a Bologna".