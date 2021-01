Coronavirus, Fausto Gresini ancora attaccato al ventilatore polmonare: "Ma migliora"

Il figlio Lorenzo: "Durante la fisioterapia lo hanno messo a sedere in poltrona per la prima volta"

Nuovo aggiornamento sulle condizioni di Fausto Gresini, l'ex iridato nel Motomondiale e team manager faentino ricoverato da alcune settimane all'ospedale Maggiore di Bologna a causa del Covid. "Giovedì babbo ha avuto un altro miglioramento per quanto riguarda l'ossigenazione nel sangue - comunica il figlio Lorenzo - ma è sempre aiutato tramite ventilatore polmonare a respirare. Durante la fisioterapia lo hanno messo a sedere in poltrona per la prima volta".