Coronavirus, Fausto Gresini ancora intubato inizia la fisioterapia

Ancora qualche piccolo passo in avanti per Fausto Gresini, l'ex iridato nel Motomondiale e team manager faentino ricoverato da alcune settimane all'ospedale Maggiore di Bologna a causa del Covid. "Babbo è ancora intubato tramite tracheotomia e aiutato nella respirazione dal ventilatore polmonare - comunica il figlio Lorenzo - non ha febbre e la fisioterapia procede bene nonostante per lui sia stancante, ma è normale sia così".