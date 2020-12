Coronavirus, troppi morti e casi triplicati nelle case di riposo: "Forse non c'è stata la dovuta attenzione"

Sul territorio ravennate la seconda ondata del Covid ha colpito e colpisce ferocemente, molto più della prima, nonostante le strutture pubbliche o d’interesse pubblico deputate a fronteggiarlo, a prevenirne la diffusione e a vigilare sul corretto adempimento delle norme cautelative siano state nel frattempo provviste di maggiori conoscenze, rimedi, strumenti, dotazioni e risorse umane e finanziarie atti all’esercizio delle funzioni e dei compiti loro propri. Il confronto tra il prima e il dopo si riassume nel fatto che in primavera le giornate peggiori hanno registrato 80 contagi, che ora sono diventati 250, più che triplicati, producendo tra l’altro il dato tragico di un aumento, nel novembre appena terminato, del 42% delle morti in più rispetto allo stesso mese del 2019.

Il primario Ausl: "Potrebbe non esserci stata la dovuta attenzione"

La provincia di Ravenna è sottoposta all’aggressione virale anche più pesantemente che in quelle vicine, pur essendo in pari condizioni sociali, economiche, strutturali e gestionali. Paolo Bassi, primario delle Malattie infettive nell’ospedale pubblico di Ravenna, riferendosi all’altissimo tributo di contagi pagato dagli ospiti e dagli operatori delle strutture per anziani - nonostante siano state sottoposte a più stringenti disposizioni anti-covid - ritiene che "potrebbe non esserci stata la dovuta attenzione ai maggiori rischi che incombono sulle persone fragili in età media ultraottantenne".

Lista per Ravenna il 16 novembre ha rivolto al sindaco un'interrogazione segnalando che “in talune strutture sanitarie e ricettive private, spesso convenzionate col servizio pubblico, il personale in servizio, contrariamente a quanto avviene generalmente in quelle pubbliche ad ogni effetto, non appare convenientemente formato in materia di prevenzione del contagio da coronavirus, né fornito adeguatamente dei dispositivi di protezione individuale”. "Lamentavamo dunque anche l’assenza di controlli, tanto meno di sanzioni per le inadempienze, viceversa da quanto avviene negli esercizi commerciali privati ad ogni effetto - spiega il capogruppo Alvaro Ancisi - Da parte dell’Ausl Romagna, per quanto di competenza, la risposta del direttore generale Carradori ci ha attestato come l’azienda abbia rivolto e/o proposto un’attività alquanto intensa di formazione ai gestori dei servizi accreditati e delle case famiglia, comunità alloggio, case di riposo, case albergo. Abbiamo esposto al sindaco notizie allarmanti su una di queste strutture più gravemente colpita dall’aggressione virale, rivolgendogli un’interrogazione affinché siano disposte al riguardo “le azioni di verifica, di vigilanza e di prescrizione utili a risolvere le criticità".

I focolai nelle cra di Faenza

I due focolai di Coronavirus scoppiati nell’ultima settimana in due strutture per anziani di Faenza - alla residenza Santa Teresa e al Fontanone - pesano molto. I due cluster hanno avuto un’incidenza negativa sul numero di positivi in città. Dopo tre settimane di discesa, nella scorsa settimana sono risaliti complessivamente a 251 a cui si sono aggiunti mercoledì 87 contagi, in gran parte ospiti e operatori del Fontanone, per un totale, da inizio pandemia, di 1.898 positivi. I decessi hanno invece raggiunto quota 34, quattro in più rispetto a sette giorni fa.

Il sindaco Isola: "Finita l'emergenza riflettere sull'organizzazione nelle cra"

L'insidiarsi del Covid nelle strutture per anziani, le persone più esposte al virus e maggiormente da tutelare, pongono inevitabilmente degli interrogativi. "Tutte le supposizioni in un senso o nell’altro al momento non sono però dimostrabili - precisa il sindaco di Faenza Massimo Isola - Anche senza eventuali errori o leggerezze, per quanto rigidi e scrupolosi, i protocolli di prevenzione per impedire l’accesso del Covid nelle case di riposo non possono mai raggiungere una protezione totale. Nessun atteggiamento giustificatorio, sia chiaro: l’Ausl e i gestori stanno verificando l’accaduto. Ma occorre anche essere obiettivi: se su tutto il territorio nazionale le rsa sono le più colpite dai focolai Covid, probabilmente c’è un problema nel modello organizzativo sociosanitario del nostro Paese, da nord a sud, che fatica a proteggere le persone più fragili. Una riflessione che credo dovrà essere fatta subito finita l’emergenza".

Il focolaio nella casa protetta di Cotignola

Anche a Cotignola si è sviluppato un grosso focolaio all'interno della casa protetta Tarlazzi-Zarabbini. Mercoledì sono infatti arrivati gli esiti dello screening di lunedì 14 dicembre e purtroppo sono emerse 8 nuove positività tra gli ospiti e 4 tra gli operatori. Tutti gli ospiti positivi presenti in struttura sono in condizioni stazionarie, monitorate costantemente dai medici dell’Usca dell’Ausl. Restano ricoverati in aree covid degli ospedali di Lugo e Forlì gli altri due ospiti positivi".