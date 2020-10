Coronavirus, focolaio all'elementare Pazzi di Brisighella: classi in quarantena

Accertato un focolaio all'interno della scuola primaria Olindo Pazzi di Brisighella. "E' collegato ad un caso riscontrato domenica e vede coinvolti alcuni alunni appartenenti alla stessa classe e le rispettive due insegnanti - spiega il sindaco Massimiliano Pederzoli -. Studenti e docenti sono in buone condizioni di salute, alcuni asintomatici, altri lievemente sintomatici. Auguriamo a tutti loro di riprendersi in fretta per tornare presto tra i banchi di scuola".

"In attesa dello screening conoscitivo allargato ad ulteriori due classi e alle insegnanti che nei giorni scorsi hanno avuto contatti con la classe coinvolta, l'Ausl ha disposto la quarantena preventiva obbligatoria nel proprio domicilio per tutte e tre le classi - conclude il sindaco -. In questo momento particolarmente delicato per la nostra comunità non abbassiamo la guardia e rispettiamo le norme di sicurezza in vigore".