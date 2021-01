Nuovo focolaio in una casa di riposo. Gli ospiti avevano ricevuto la prima dose di vaccino

Nuovo focolaio di covid-19 in una casa di riposo del ravennate. Il virus è entrato alla "Villaverde" di Cervia, dove la la totalità degli ospiti aveva già ricevuto la prima dose del vaccino. I positivi sono 16, come comunicato dal sindaco Massimo Medri. "Il ciclo vaccinale non era ancora stato completato", evidenzia Medri, il quale ricorda "che per avere l’immunità dal virus devono passare 7 giorni dalla seconda somministrazione".

Conclude il primo cittadino: "Al momento l'Ausl sta monitorando la situazione. Gli ospiti sono tutti asintomatici tranne una paziente per cui è stato necessario il ricovero ospedaliero".