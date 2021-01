Coronavirus, Gresini riceve in ospedale la visita della moglie

Timide ma continue e confortanti notizie sullo stato di salute di Fausto Gresini, ricoverato da ormai oltre due settimane all'ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Il team principal della Gresini Racing, ormai pienamente cosciente, ha potuto domenica partecipare tramite video-chiamata al compleanno della figlia, mentre lunedì ha ricevuto per la prima volta dal 27 dicembre la visita della moglie.



Illustra il dottor Nicola Cilloni: “Le condizioni cliniche generali di Gresini sono in miglioramento seppur ancora fragili. È sveglio e molto collaborativo, aiutato ancora dalla macchina per respirare ma ha già iniziato a fare fisioterapia. La visita della moglie Nadia, che ha accolto con grande emozione, ha rafforzato sicuramente la grande grinta che lo contraddistingue”.