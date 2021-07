Coronavirus, il bollettino registra 13 contagi sul territorio ravennate. Sono oltre 200 in regione

Si conferma la risalita dei contagi in Emilia Romagna (207 i nuovi casi, venerdì erano stati 200). Nel Cesenate netto il rialzo, si mettono infatti a referto 15 contagi, nel Forlivese soltanto 5, il Riminese è maglia nera in regione con 39 nuovi casi, nel Ravennate si contano 13 nuovi positivi. Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 6 pazienti di sesso femminile e 7 di sesso maschile; 13 sintomatici e 0 asintomatici; 13 in isolamento domiciliare e nessun ricoverato. Nel dettaglio, per quanto riguarda l'origine del tracciamento: 3 per contact tracing; 8 per sintomi, 1 per test eseguito privatamente, 1 per rientro dall’estero. I tamponi eseguiti sono stati 1025. Oggi la Regione non ha comunicato decessi. Sono state comunicate 4 guarigioni. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate sono 30.643. Rispetto alla distribuzione sul territorio, si riportano di seguito le residenze dei casi emersi sabato: 2 Bagnacavallo, 5 Castel Bolognese,

2 Faenza e 4 Ravenna.

La situazione regionale

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 388.479 casi di positività, 207 in più rispetto a venerdì, su un totale di 22.306 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’0,9%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 29,2 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 39 nuovi casi, seguita da Reggio Emilia (36) e Modena (28); poi Piacenza (25), Bologna (24), Cesena (15), Ravenna (13) e Parma (9). Quindi Ferrara (7), Circondario Imolese (6), e infine Forlì (5).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 77 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 372.723.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.488 (+130 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.329 (+134), il 93,6% del totale dei casi attivi.

Non si registrano nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione restano quindi 13.268. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 14 (-1 rispetto a ieri), 145 quelli negli altri reparti Covid (-3).