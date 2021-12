Coronavirus, il sindaco di Lugo visita l'hub: "Qui una media di 400 vaccini al giorno"

Lunedì mattina il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha fatto visita all'hub vaccinale "Il Tondo", per augurare buone feste a tutto il personale impegnato nella campagna di vaccinazione. "Nell'hub si effettuano una media di 400 vaccinazioni al giorno mentre al padiglione C dell'Ospedale di Lugo sono partite le somministrazioni per i bambini", fa sapere il primo cittadino lughese.

Nella sua visita Ranalli è stato accompagnato dalla direttrice del distretto sanitario Federica Boschi e dalla dottoressa Lorella Ricci: "Ho portato il mio augurio a chi sta portando avanti un'impresa così importante in un momento tanto delicato. Grazie per lo straordinario lavoro che state facendo".