Impennata di contagi in Romagna, quasi 20mila in una settimana: "I ricoveri sono destinati ad aumentare"

Aumentano i casi di Covid in Romagna. Nella settimana dal dal 27 dicembre al 2 gennaio si sono registrate 19.980 positività (25%) su un totale di 78.314 tamponi (molecolari e antigenici). Si registra dunque un deciso aumento dei nuovi casi in termini assoluti (+13.766). In totale sono ricoverati 366 pazienti, di cui 27 in terapia intensiva. Focalizzandosi sulla provincia di Ravenna sono 5.952 i nuovi casi emersi nella settimana di riferimento.

Sul territorio ravennate inoltre si registrano 7 focolai, 5 intraospedalieri e 2 in strutture socio-sanitarie, mentre il numero complessivo di classi in quarantena nella provincia di Ravenna è di 39 classi (a Rimini sono 45, a Forlì 36 e a Cesena 3). Per il Ravennate nel dettaglio si tratta di 3 classi di servizi educativi 0-3 anni, 11 classi di scuola dell'infanzia 3-6 anni, 11 classi di scuola primaria, 6 di scuola secondaria di primo grado e 8 di scuola secondaria di secondo grado.

Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale Anticovid. Al 3 gennaio le prime dosi somministrate nei centri vaccinali aziendali sono state 868.775 tra queste circa 3.835 sono state somministrate ai bambini tra i 5 e 11 anni, mentre le seconde dosi 790.892 e le terze 313.278. Le dosi somministrate dai medici di base sono 93.638, mentre nelle aziende 8.038.

“I dati della settimana presa a riferimento evidenziano una situazione fortemente impegnativa dal punto di vista della corsa del contagio - commenta Mattia Altini, direttore Sanitario di Ausl Romagna - Su tutto il territorio romagnolo si registra una impennata di nuove positività riconducibili all’aumentata diffusione della variante Omicron che sta mettendo sotto pressione i servizi di tracciamento e testing. Fortunatamente, nelle persone vaccinate, questa nuova variante pare ad oggi, provocare solamente una sintomatologia lieve, mentre il rischio di contrarre la malattia in forme gravi resta lo stesso per le persone non vaccinate. Per questo rivolgiamo ancora un appello ai cittadini".

"Questo alto numero di casi si riflette inevitabilmente anche sul versante ospedaliero con un conseguente aumento dell’occupazione dei posti letto covid dedicati. E sebbene la situazione ospedaliera non sia paragonabile rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, grazie all’effetto della vaccinazioni, come evidenzia peraltro il monitoraggio regionale, con questi numeri in crescita, anche i ricoveri sono destinati purtroppo ad aumentare. In questa situazione, per arginare la circolazione del virus, non posso che ribadire ancora una volta quanto sia indispensabile vaccinarsi con la terza dose. Al contempo - conclude Altini - occorre accelerare la vaccinazione dei nostri ragazzi che devono poter vivere e rientrare a scuola in sicurezza, dopo le vacanze di Natale. Si raccomanda infine, ancora una volta di rispettare con il massimo scrupolo le regole anticontagio. E' importante per noi stessi e per aiutare tutti gli operatori sanitari che continuano a lavorare senza sosta",