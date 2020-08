Coronavirus, in fila dalle prime ore del mattino per fare il test nella clinica mobile

Sono tanti i residenti e i turisti che giovedì mattina si sono messi in fila di buon ora a Marina di Ravenna dove, in piazza Dora Markus, è stata allestita la clinica mobile operativa dove dalle 9 alle 13 è possibile effettuare, al prezzo di 10 euro, il test di screening che evidenzia se si sono avuti contatti col Coronavirus e, in caso risulti positivo, effettuare direttamente, e in sicurezza, il tampone per sapere se si ha la malattia in corso. La clinica mobile, per tutto il mese di agosto, si è spostata in giro per la Romagna. Venerdì 28 sarà in viale Vivaldi a Lido Adriano, sabato 29 in via Sighinolfi a Ravenna e lunedì 31 in piazza Italia a Marina Romea.

L’iniziativa è realizzata dalla Regione Emilia- Romagna in collaborazione con l’Azienda sanitaria della Romagna e i Comuni coinvolti, con il preciso obiettivo di garantire soggiorni sicuri a chi ha scelto l’Emilia-Romagna come meta per le proprie vacanze e tranquillizzare i turisti in merito alla solidità ed efficienza del sistema sanitario regionale.