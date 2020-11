Conte annuncia il nuovo decreto: coprifuoco, limiti agli spostamenti e nuove chiusure

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lunedì mattina alla Camera ha parlato del nuovo dpcm. in arrivo per martedì 3 novembre o mercoledì 4, spiegando in che modo verranno create le zone rosse con il coprifuoco e quali attività saranno chiuse. Tra queste ci sono i musei, oltre ai centri commerciali e alla didattica a distanza per le scuole. In più è prevista la riduzione al 50% della capienza dei trasporti pubblici.

Il governo prevede di adottare a livello nazionale "limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda". Il premier Giuseppe Conte annuncia alla Camera il coprifuoco per arginare la diffusione del Covid-19. "Chiuderanno ahimè anche musei e mostre", aggiunge, anticipando i contenuti del prossimo dpcm. Chiuderanno anche "sale scommesse e videogiochi". Il governo prevede a livello nazionale di adottare "limiti di spostamento da e verso le regioni che presentano elevati livelli di rischio, tranne che per motivi di lavoro, salute e comprovate necessità". Prevista anche "la riduzione dal 50 % del limite di capienza dei mezzi pubblici locali".

Inoltre si pensa di "disporre la chiusura nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali a eccezione di farmacie, parafarmacie, negozi di alimentari tabacchi che si trovino all'interno dei centri commerciali". Per quanto riguarda le scuole superiori, il governo intende introdurre a livello nazionale "la possibilità di passare anche integralmente alla didattica distanza". Spiega il premier: "Riteniamo necessario assumere una decisione che contempli nuovi interventi restrittivi modulati sulla base del livello di rischio concretamente rilevato sui territorio. Sulla base dei criteri scientifici, oggettivi, sarà necessario introdurre un regime differenziato basato su diversi scenari regionali".

Quanto ai contagiati, "esiste un'alta probabilità che 15 regioni superino le soglie critiche nel prossimo mese. Il quadro non tiene conto degli effetti delle misure restrittive introdotte con l'ultimo dpcm. Gli effetti possono essere constatati solo a partire dal 14esimo giorno in poi dall'adozione", aggiunge. "La priorità oggi come in primavera è la difesa della vita umana e della salute, precondizione per tutti gli altri diritti costituzionalmente garantiti - sottolinea il premier - Non ci puo' essere dilemma tra protezione della salute ed economia. Tanto piùsaremo in grado di piegare la curva dei contagi - aggiunge - tanto più potremo allentare le restrizioni". Le misure definitive si conosceranno entro mercoledì.