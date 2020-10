Coronavirus, l'aggiornamento domenicale: a Ravenna il numero più basso di nuovi contagi in Emilia-Romagna

Sono otto i nuovi casi di coronavirus nel ravennate, nel consueto bollettino giornaliero diffuso dalla Regione Emilia-Romagna aggiornato a domenica 11 ottobre: il numero più basso di tutta l'Emilia-Romagna insieme ad Imola (8 casi). Si tratta di 4 asintomatici e 4 con sintomi, 7 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato; 5 di sesso maschile e 3 di sesso femminile. E nel dettaglio: 5 da contatto con altri casi certi di cui 3 famigliari e 1 avvenuto fuori provicia; 1 rientrato da fuori provincia; 2 individuati per sintomi. Oggi non risultano comunicati decessi bensì 9 guarigioni complete.

In Emilia-Romagna i tamponi effettuati ieri sono 8.660, per un totale di 1.290.991. A questi si aggiungono anche 2.080 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 6.349 (373 in più di quelli registrati ieri). Purtroppo, si registra un nuovo decesso in provincia di Parma. Il numero totale sale dunque a 4.495. Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 6.072 (+353 rispetto a ieri), circa il 95% dei casi attivi. Sono 23 i pazienti in terapia intensiva (+7 rispetto a ieri)e 254 (+13) quelli ricoverati negli altri reparti Covid.

Le persone complessivamente guarite salgono a 26.837 (+10 rispetto a ieri): 7 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 26.830 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.